盛滙李根興第二滴血！筲箕灣舖2010萬沽　不足兩年蝕近五球

舖市資深投資者再度蝕讓！盛滙商舖基金創辦人李根興相隔一個月後再蝕沽舖位，最新以約2,010萬元沽出筲箕灣道地舖，較2023年7月買入價2,500萬元，帳面蝕讓490萬元離場。



上述舖位為筲箕灣筲箕灣道180號 ONE EIGHTY地下2號舖，面積約1,433平方呎，最新成交價2,010萬元，成交呎價約1.4萬元。該舖現由五金店以每月8.5萬元承租。

筲箕灣單幢樓ONE EIGHTY由老牌發展商林氏家族發展，在2023年7月份，李根興以7,500萬元購入兩個地舖及1樓，每個舖位成交價為2,500萬元。

早前叫價3600萬、降價4成沽貨

上述ONE EIGHTY地下2號舖早前以3,600萬元放售，以最新成交價計算，大幅降價4成。而對比2023年7月買入價，帳面蝕讓約490萬元，蝕幅約兩成。

One Eighty位於筲箕灣道180號，鄰近港鐵站，全幢只有57伙。（余俊亮攝）

盛滙商舖基金創辦人李根興。（張浩維攝）

事實上，盛滙商舖基金創辦人李根興近月開始蝕讓旗下舖位資產，如在3月初出現第一滴血，以以1,868萬元沽出佐敦吳松街舖位，較2022年7月份買入價2,750萬元，帳面大蝕讓約32%或882萬元。