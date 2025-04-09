尖東「死場」連爆3宗蝕讓　首都廣場劏舖僅售22萬　貶值93.5%

由「劏場大王」尹柏權於2013年拆售的尖沙咀首都廣場，連環錄得3宗劏舖蝕讓個案，蝕讓幅度介乎83%至93.5%。合計該3宗劏舖蝕讓個案，樓價合共蒸發近870萬元。



其中蝕得最多為首都廣場3樓T184室，最新以22萬元沽出，較2013年買入價339.3萬元，帳面貶值約93.5%，樓價蒸發317.3萬元。

至於另外兩宗為3樓T204室及3樓T230室，近期各以30萬及44.8萬元沽出，分別較2013年買入價360萬及266.8萬元，帳面貶值91.7%及83.2%，各蒸發330萬及222萬元。

金融人去年4月份10萬賤價沽、慘輸97%

事實上，首都廣場一向為本港經典劏場，由「劏場大王」尹柏權2013年拆售，過去多年屢錄蝕讓成交，上一宗蝕讓幅度最勁的個案為97.5%，為2樓S85號舖，面積約74平方呎，由一名從事金融及證券業的人士在2024年4月份以「賤價」10萬元沽出，該業主持貨約11年帳面勁蝕約97%。

此外，在2024年11月，該劏場也錄得蝕幅相近的兩宗蝕讓個案，其中一個蝕讓舖位為首都廣場3樓的T101舖，建築面積約92平方呎，以15萬元沽出，成交呎價約1,630元。該舖位2013年買入價為496.8萬元，即過去11年帳面蝕讓481.8萬元或97%。

至於另一個舖位為首都廣場2樓的S203舖，建築面積約76平方呎，同樣以15萬元沽出，成交呎價約1,973元。舖位2013年買入價為399萬元，即過去11年帳面蝕讓384萬元或96.2%。兩個蝕讓舖位的原業主同為一名姓夏的投資者。

首都廣場劏舖二手最平僅8萬

不過要數到該劏場最低價的二手成交，則為2025年1月份，首都廣場3樓T0002舖，建築面積60平方呎，獲新買家以8萬元接手，折合呎價約1,333元，，屬該劏場歷來最低造價，成交價相等於大約8部iPhone 16 Pro Max（零售價10,199元）。