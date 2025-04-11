「收租王」永倫2400萬沽慈雲山舖　持貨23年帳蝕33%、蒸發1200萬

「收租王」永倫集團繼續沽貨，最新以2,400萬元沽出慈雲山毓華里地舖，持貨23年，帳面蝕讓1,200萬元或33%。



上述舖位為慈雲山毓華里51至59號萬年戲院大廈地下2及7號地舖，建築面積約3,000平方呎，新近以2,400萬元沽出，成交呎價8,000元。據了解，該舖現租予家品店，每月租金逾10萬元，新買家料享租金回報5厘。

2002年買入價3600萬元 曾在4年前以5950萬內部轉讓

翻查資料，舖位原業主為永倫集團，早於2002年以3,600萬元買入該舖，其後在2021年11月曾經以5,950萬元進行內部轉讓。

因此，以早年2002年時的買入價3,600萬元計算，持貨23年，帳面蝕讓1,200萬元或33%。至於對比2021年的內部轉讓作價5950萬元，最新成交價則低約3,550萬元或約60%。

「收租王」永倫集團