英皇2.41億強拍統一皇后大道西舊樓業權　擬合併發展精品住宅

英皇集團以底價2.41億元強拍投得香港皇后大道西70與72、74及76號。該公司表示，很高興能成功統一業權，增加集團土地儲備。地盤會連同皇后大道西78-80號一同合併發展精品住宅。



計劃合併皇后大道西78-80號發展精品住宅

據知，該物業的地盤面積約為3,360.84平方呎，座落於香港西營盤皇后大道西之東南面，近與荷李活道之交界處。物業現狀為兩幢六層高的住宅樓宇，分別為建於1971年之皇后大道西70-72號及建於1967之皇后大道西74-76號，各設有一條公共樓梯。

英皇集團以底價2.41億元投得皇后大道西70與72、74及76號。

第一太平戴維斯：預期全年強拍申請宗數為單位數

第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國指，儘管政府已下調強拍門檻，但在當前利率高企及地緣政治等因素影響下，發展商對啟動新項目仍持審慎態度。強拍條例修訂後迄今僅接獲三宗強拍申請，據悉該等申請均涉及發展商整合毗鄰地塊以進行聯合開發。預期全年強拍申請宗數將為單位數。