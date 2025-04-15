新地西沙SIERRA SEA開價震撼　中原陳永傑：用家把握黃金撈底時機

新地（0016）發展的西沙住宅項目第1A（2）期SIERRA SEA 今日（15日）公佈首張價單，首批提供158伙，折實平均呎價10,398元。首批戶型涵蓋一房至三房，入場價299.8萬起，折實呎價9,499元至11,126元。發展商指，首張價單全數折實低於600萬元。



中原陳永傑：開價震撼、黃金撈底時機

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，SIERRA SEA今天推出首張價單，涉及158伙，折實入場價299.9萬元起，相信發展商考慮到近期關稅戰因素，所以開出震撼價，用家及上車客應把握黃金撈底時機。「SIERRA SEA」屬新發展片區，發展商用了30年精心打造，難以將鄰區作比較。但與鄰區馬鞍山新晉二手屋苑比較，仍有30%折讓，而且全數單位折實售價低於600萬元，相當吸引。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

料吸引投資收租客 料租金回報逾3.5厘

SIERRA SEA發展規模龐大，設有大型休閒娛樂及商業設施，同時擁有低密度設計，屬度假式住宅新地標，與其他項目難以媲美。項目第1A（2）期打響頭炮，率先推出市場，提供小型單位為主，而且大部分單位樓底夠高，空間感十足之餘，設計靈活度亦大增，料可吸引年輕上車客、小家庭及投資收租客進駐。

「SIERRA SEA」鄰近科學園及中文大學，有穩定及持續的企業專才及大學生租客來源，租金回報可逾3.5厘，回報可觀，加上發展商提供不同付款辦法包攬上車及收租客，相信「SIERRA SEA」種種優勢可掀起搶購熱潮。

料全月可達1500宗一手成交

關稅戰對金融市場有危亦有機，相信美國會重啟減息周期，市場普遍認為減幅會更大，對樓市發展有利，料市民換樓動力大增。本月一手成交暫錄近400宗交投，料全月可達1,500宗。

新地（0016）發展的西沙住宅項目第1A（2）期SIERRA SEA。