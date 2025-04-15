烏溪沙迎海四房2400萬沽狂蝕42%　神魔之塔曾建中執平貨

新地（0016）位於西沙住宅項目第1A（2）期SIERRA SEA近期部署銷售最後直路，不過鄰近的馬鞍山烏溪沙屋苑迎海．御峰，卻錄得名人「執平貨」的個案。



手機遊戲《神魔之塔》開發者的曾建中在4月份以2,400萬元買入迎海．御峰一伙四房單位，惟上一手業主在2023年8月才入市，當時買入價高達4,128萬元。以最新成交價計算，該單位帳面貶值約42%，若計及稅款及佣金等成本，原業主實蝕金額接近2,000萬元。



上述成交單位為迎海5期迎海．御峰高層B室，實用面積1,573平方呎，採四房間隔，4月初以2,400萬元沽出，成交呎價15,257元。

該單位新買家為雙灣有限公司（TWIN BAY LIMITED），公司董事為曾建中（TSANG, KIN CHUNGTERRY），為Madhead執行長兼創辦人、《神魔之塔》開發者之一。

手機遊戲公司Madhead執行長兼創辦人Terry曾建中。（吳鍾坤攝）

手機遊戲公司Madhead由曾建中、曾建豪兩兄弟創立，在2013年憑手機遊戲《神魔之塔》成功發圍，其後兄弟二人不時在港買入豪宅物業，如在2020年以8,000萬元買入火炭御龍山頂層A室天池屋。

而在2021年，曾建豪以約1億元購入大埔白石角天賦海灣1期1座高層A及B室相連戶。據了解，二人持有大埔白石角天賦海灣多伙單位。

手機遊戲《神魔之塔》。

2023年8月買入價4128萬 持貨20個月狂蝕1728萬

至於原業主姓鍾，於2023年8月以4,128萬元買入該單位，當時成交呎價高達26,243元。是次轉售單位帳面蝕讓1,728萬元，蝕幅高達42%，若計及買入時的稅款及買賣兩次的佣金支出，料實蝕金額約1,968.68萬元。

最新作價低於2016年一手賣出價

另再翻查再早期的成交紀錄，該單位在2016年一手賣出時，成交價為2,412.63萬元，反映最新成交價較9年前更低。

馬鞍山烏溪沙屋苑迎海．御峰。