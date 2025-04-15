明星屋苑又再蝕！傲瀧天台特色戶950萬沽　上手七年帳蝕467.8萬

二手市場疲弱，明星屋苑西貢清水灣傲瀧錄得勁蝕個案，最新有頂層連天台戶以950萬元沽出，原業主持貨7年，帳面蝕讓逾460萬元或3成。



世紀21營業董事廖振雄表示，是次成交為西貢傲瀧23座頂層連天台單位，單位實用面積726平方呎，屬兩房兩廳間隔，單位望內園景，最終以950萬元承接，呎價13,085元，低市價7%。

至於，原業主於2018年2月以1,417.8萬元一手購入，持貨至今7年，是次轉手帳面蝕讓467.8萬元，物業期內大跌33%。

西貢傲瀧。

今年暫6宗蝕讓 最勁一伙7年輸近四成

連同上述成交計，傲瀧1月至今暫錄6宗帳面需損手，帳面蝕幅由26%至37%不等。當中最「慘烈」一宗二手蝕讓成交為8座地下D室、四房單位，實用面積1701平方呎，於2018年3,889.6萬元購入，持貨7年至今年4月以2438萬元沽出，帳面輸1,451.6萬元，貶值37%。