關稅戰撈筍盤　青衣盈翠三房866萬沽　業主看淡樓市劈價百萬走貨

市場不明朗因素增加，二手議價空間擴大。青衣盈翠半島一伙三房套單位，業主見市場吹淡風，劈價超過一成走貨，終以866萬元成交，呎價僅13,003元，創同類單位近一年來新低。業主持貨27年，帳面仍獲利545.2萬元，單位升值1.7倍。



中原地產分區營業經理黃國強表示，上述成交單位為盈翠半島10座高層G室，實用面積666平方呎，採三房套房間隔，享內園景致。代理透露，原業主於今年二月放盤，叫價968萬元，放盤約兩個月。初時單位議價空間不多，業主最近見關稅戰為市場帶來不明朗因素，而單位購入時間較長，期內未曾作出翻新，現時內櫳狀況較舊；並且有見新盤頻頻低價搶客，因此業主深知要大幅折讓才有承接，所以劈價走貨，最近減至868萬元放盤。

業主劈價逾一成走貨 造價創同類單位新低

新買家為區內分支家庭，留意盈翠半島多時，目標用900萬元左右購買三房套房單位自住，見上址價錢吸引，即與賣家恰購。雙方議價後，最終以866萬元沽出，減幅約10.5%，呎價僅13,003元。

黃國強指，單位造價較本月一宗海景兩房單位成交價的868萬元，還要平2萬元，更創同類單位近一年來造價新低。

成交單位為盈翠半島10座高層G室，實用面積666平方呎，採三房套房間隔。（資料圖片）

長情業主持貨27年 帳面獲利約五球半

翻查資料，原業主於1998年以320.8萬元一手買入單位，原業主持貨27年，帳面獲利545.2萬元，單位升值1.7倍。

黃國強補充，青衣盈翠半島三房套房大單位向來成交不多，主要由於業主叫價態度較強硬，去年全年只有約15宗同類成交。最近市場不明朗因素增加，樓市交投氣氛較淡，部份業主態度軟化，擴大議價空間，甚至以低價吸引買家入市。