最幸福的香港人！ 買樓時機還可得到基建和人流！｜汪敦敬

香港是國際金融中心，近期市場走勢更回勇，而可見的中期香港金融中心還有很大機會不斷升格！但作為金融中心，香港的寫字樓市道算是很差，幾年疫情和暴動聚積的負面因素已供過於求，工商寫字樓的前景好像很差，包括被號稱CBD2的啟德亦好像有胎死腹中的跡象，加上政府將甲級寫字樓部分改為住宅，CBD2的效應似乎發揮不到而且「唔湯唔水」！香港的工商舖是否真的沒有生機？今篇筆者想再提醒大家不要忽略International Gateway Centre（IGC），正正是在需求縮減，在沒有傳統CBD的龐大供需量下，只有配合到交通熱點，其實一樣可以為慘淡寫字樓舖位做一個逆市奇葩的效應。



筆者今早起床練習拉筋和氣功時見到美麗的日出，其實每天日出都不是固定角度，所以很多時會見到全新的圖畫在面前出現。今早的日出令筆者看到維港的一些新景象，而日光從東面而來令到維港這個玻璃之城，不同幕牆都有一個溫和的閃爍反應(附圖)，我的攝影技術差所以不可以完全表達到所見到的意境，但現在手提電話的功能的而且確可以讓我們多一些分享！

附圖見到一個維港新面貌，高鐵站位於海旁，有風水師傅說鐵路其實就是龍脈，龍氣由內地而來直達西九，如果高鐵站是一條潛伏的龍，龍一躍就出維港，而且經過ICC及IFC兩個南大門，可以躍出國際往赤鱲角，亦可以由國際經過機場再由南大門到九龍高鐵站進入內地。IGC這個位於九龍站上蓋的貴族寫字樓物業差不多落成，好像3個穿著錦袍的巨人守衛香港，早幾晚在家中露台見到商廈測試頂樓的LED屏幕，呈現出3個巨人有如戴著光環的帽子，筆者認為香港大都會的外來需求已經啟動，很大機會IGC率先會在一至兩年內出現繁華鼎盛的情況，不單只點綴到九龍站這個優越的國際交通匯點，讓死寂的工商舖市場迎來一個小甦醒的機會，之後究竟會否帶來一些轉機，大家可以拭目以待。

買物業最好同時得到基建，甚至人流，同樣的機會其實亦在北部都會區出現，說近一點洪水橋新發展區，發展期間將屯門、元朗、天水圍及洪水橋這幾處本來不太緊密的地方連成一片土地，筆者相信更好的日子並不遙遠，全世界最幸福的港人不要再活在悲情之中了。

（汪敦敬拍攝及提供）

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（汪敦敬拍攝及提供）

（汪敦敬拍攝及提供）

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【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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