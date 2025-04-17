投資者122萬買市區60年舊樓　上手持貨15年升值逾1.1倍｜多圖

二手市場疲弱，有投資者趁機入市擲122萬元買入樂富樓齡60年的舊樓，呎價6,778元。上手業主持貨15年，帳面升值65萬元，不過成交價則較逾一年前同類面積單位再跌23萬元。



世紀21地產聯席董事劉倩彤表示，是次成交為樂富聯合道的舊式唐樓聯合大樓低層H室，實用面積180平方呎，屬開放式間隔，外望園景，原業主於4個月前以150萬元叫價放盤，最終減價28萬元或19%，獲投資者以122萬元接貨，呎價為6,778元。

參考同類成交單位為中層H室，實用面積相同，於2024年初以145萬元沽出，反映同類面積單位造價較逾一年前再跌23萬元。

↓↓聯合大樓低層H室↓↓

樓齡至今60年 單位15年升值65萬

至於，原業主於2010年僅以約57萬元購入至今，持貨15年，是次轉手帳面升值65萬元，期間升值逾1.1倍。

翻查資料，聯合大樓於1965年入伙日期，樓齡至今60年，提供224伙，實用面積由171平方呎至427平方呎，鄰近港鐵樂富站。