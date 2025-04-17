新地西沙SIERRA SEA首日錄3800參觀人次 考慮招標賣特色戶
撰文：黃祐樺
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新地（0016）位於西沙住宅項目第1A（2）期SIERRA SEA，今日（17日）公布最新部署。發展商表示, 有機會復活節加推，考慮招標賣特色戶。
首日錄3800參觀人次示範單位 考慮招標賣特色戶
新地代理執行董事陳漢麟表示，項目今日起正式開始收飛，有機會於復活節假期期間加推單位，由於項目的特色戶接獲不少查詢，集團將積極考慮以招標形式推售。
項目昨日首度開放示範單位予公眾人士參觀，錄得約3,800參觀人次，反應熱烈，查詢不斷，當中投資者比例佔不少於40%，同時吸引不少年輕人士及換樓客到場參觀。
總補地價金額共涉逾196億
翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。
發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2013年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。
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