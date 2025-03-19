趁發展商劈價促銷　炒家撈深水埗新盤貨尾　持貨一年賺12萬走

新盤以低價促銷策略推盤，部分投資者趁機短炒獲利。深水埗佳悅錄得首宗二手成交，一伙開放式單位最新以332萬元沽出，呎價15,660元。據悉，投資者去年4月一手買入單位，持貨不足1年，帳面罕見獲利12萬元離場，賺幅約4%。



市場消息指，該單位為佳悅高層E室，實用面積212平方呎，屬開放式間隔。據悉，原業主為投資者，見近期市況回暖，將單位推出放盤，最終成功以322萬元轉手，折合呎價15,660元

發展商去年劈價三成促銷

資料顯示，屋苑於2023年11月入伙，樓齡僅2年。發展商於去年3月時曾進行減價促銷，將部分貨尾單位劈價三成，並成功吸引大批包括原業主在内的買家入市。

原業主於去年4月以約319.6萬元低價向發展商一手購入單位後，現持貨不足1年轉手，帳面獲利12萬元，單位期内升值3.9%。