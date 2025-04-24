四太梁安琪銅鑼灣巨舖40萬租予MINISO　昔日百老滙貴租220萬

已故「賭王」何鴻燊四太太梁安琪旗下尚嘉控股持有的銅鑼灣東角道6,000平方呎巨舖，新近以每月約40萬元租出，新租戶為名創優品MINISO。最新租金較該舖高峰期月租約220萬元，大幅低約82%。



上述舖位為東角道26號怡東商場地下13至16號舖、連一樓，屬複式舖位，舖位地下約3,173平方呎，一樓面積約3,050平方呎，合共6,223平方呎。

1997年買入價2.28億

上述巨舖由四太梁安琪旗下尚嘉控股持有。梁安琪早於1997年以約2.28億元買入，以最新月租逾50萬元計算，租金回報仍有約2.1厘。

昔日百老滙貴租220萬 3年前已降至50萬

事實上，上述巨舖在過去十至二十年可謂「食盡」零售業的升浪。舖位在2004年由連鎖服裝店BOSSINI以每月約76萬元承租，隨後在2010年轉由連鎖電器品牌百老滙租用，當時月租已高達150萬元，隨後租金更升至220萬元，惟百老滙最終在2017年中結業。

其後曾獲bauhaus短租，直至2018年初舖位才由時裝店TWIST以每月約100萬元租用。而在2021年10月則由食肆以每月50萬元租用。