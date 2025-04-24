元朗PARK YOHO銀主盤453萬沽　競拍後搶貴55萬　樓價8年蒸發3成

環亞拍賣行昨日（23日）舉行拍賣會並即日沽出3伙，當中有元朗PARK YOHO銀主盤新近以453萬元沽出，當中獲3至4組買家競拍，終搶貴55萬元沽。不過是次成交造價較同類單位及銀行估價低16％，單位8年帳面更貶值195萬元或約30%。



3至4組買家競拍 終搶高55萬

是成交為元朗錦田PARK YOHO GENOVA 15B座低層C室，屬銀主盤，單位實用面積525平方呎，屬兩房連梗廚間隔，單位新近以398萬元推拍。據知，現場有3至4組買家競拍，終單位被搶高55萬元或約13.8%，以453萬元沽出，呎價約8,629元。

↓↓PARK YOHO GENOVA 15B座低層C室↓↓

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較同類成交及銀行估價低16％

參考同類成交單位為15B低層C室，實用面積相同，於2025年4月初以540萬元沽出，反映是次成交較同類單位賣平87萬元或16.1%。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為514萬元，而恒生估價則為540萬元。即最新成交價較估價低11.9%至16.1%。

至於，原業主於2017年以約648萬元買入，單位至今約8年，是次轉手帳面貶值195萬元，單位期內貶值約30%。

PARK YOHO GENOVA。（環亞拍賣）