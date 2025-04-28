世茂筆架山BEACON PEAK黃金周對外開放會所　夥美聯推置業優惠

世茂集團 （0813）旗下九龍延坪道9號半山豪宅新盤項目「BEACON PEAK」，今日（28日）最新消息。當中發展商表示，項目買家已收樓，近日亦錄大手客「一客兩食」，將於五一黃金周正式對外開放住客會所。另亦今推出全新置業及按揭優惠，首3名美聯物業的買家，可分別獲贈價值約3.9萬元的千足黃金。另外，於最新按揭計劃下，封頂息率可低至3.5厘。



五一黃金周對外開放住客會所

傲成有限公司銷售及市場策劃總監汪子恩表示，項目新近錄三宗成交，均屬本地買家入市，當中更現大手客「一客兩食」，目前皆已收樓。他透露，項目錄得較多內地客戶查詢，包括高才通自住剛需，他們多傾向洽購大單位，目前內地客與本地客的查詢比例達至五五。有見於此，集團特趁五一黃金周正式對外開放住客會所，藉此吸引更多內地客群及VIP客戶。

傲成有限公司銷售及市場策劃總監汪子恩。

傲成汪子恩：豪宅市場高看一線 料升5%至10%

後市方面，汪子恩持樂觀態度。他指出，雖近期陷關稅戰等不明朗因素，但有見高才通對住房有剛需支撐，加上內地客入市的購買力強勁，豪宅成交持續，因此仍對豪宅市場高看一線，年內料升5%至10%。他更指，近期股市波動，料投資者考慮轉移資金至物業市場，故對香港樓市抱審慎樂觀態度，料樓市保持平穩發展。

美聯物業住宅部行政總裁布少明。

首3名買家獲贈價值約3.9萬元千足黃金

為配合銷售，項目亦夥美聯物業及經絡按揭推置業及按揭優惠。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，為迎接五一黃金周，推出「BEACONPEAK 五一黃金周黃金賀禮」，由本月28日起至5月15日，透過美聯物業選購項目的首3名買家，可分別獲贈價值約3.9萬元的千足黃金，優惠合共總值適 11.6萬元。

另外，經絡按揭又推「置業易 H按優惠」，按息全期低至 H+1.3%，上限低至P-1.75%（P=5.25%），即封頂息率低至3.5厘，年期最長可至30年，另特享高存息戶口。經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，政府高才通計劃至今批出近十萬宗申請，當中逾四分之一為年收入250萬元或以上的A類高才，配合政府全面撤辣措施，相信將可逐步帶動本港豪宅交投。

美聯物業住宅部行政總裁布少明（左二）、傲成有限公司銷售及市場策劃總監汪子恩（右二）

項目分兩期發展 第一期提供322伙

項目分兩期發展，第一期提供322伙單位，設有6座大樓，戶型涵蓋兩房至四房，實用面積由712至3,165平方呎。當中兩房單位設32伙，三房設163伙，而四房單位設130伙，另設7伙特色天際複式戶。