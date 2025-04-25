Ken Sir呂宇健再入市! 298萬買荃灣中心一房　料租金回報逾4.8厘

物業投資者再次出手掃貨！Ken Sir呂宇健最新再擲298萬元買入荃灣上車盤荃灣中心細價住宅單位，代理指如將單位出租，料租金回報逾4.8厘。原業主持貨19年帳面獲利214萬元離場。



美聯物業聯席區域經理鍾家豪表示，是次成交為荃灣中心05座高層，實用面積324平方呎，原則一房間隔。原業主放盤約兩星期，以338萬元叫價放盤，至近日減至300萬元，終再減2萬元至298萬元沽出，呎價為9,198元。

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為3,21萬元，而恒生估價則為351萬元。即最新成交價較估價低7.2%至15%。

↓↓荃灣中心05座高層↓↓

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↓Ken Sir 呂宇健近年入市情況↓

新買家為Ken Sir 呂宇健 料租金回報逾4.8厘

代理透露，新買家為Ken Sir 呂宇健，因見單位估價達351萬元，故即時出手。如單位收租租金約12,000元，料租金回報約4.83%。

至於，原業主於2006年以約84萬元購入單位，持貨至今19年，是次沽貨帳面獲利214萬元，單位期內升值約2.54倍。