差估署：3月樓價指數報284.2點　連跌4個月、首季累跌1.7%

據差餉物業估價署最新資料，2025年3月私樓售價指數報284.2點，較2025年2月份285.6點，按月跌約0.49%，連跌4個月，創逾逾8年半新低。若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價至今累跌達28.61%。單計今年首季樓價累跌約1.7%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報285.6點，按月跌0.45%；大型單位（D、E類）報260.7點，按月跌0.72%。

C類753平方呎以上跌最多

至於細分各類戶型，全線按月報跌 。當中跌幅最多為C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報266.9點，按月趺約0.93%。B類單位（實用面積431至752平方呎）報277.1點，按月跌約0.68%。D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報262.3點，按月跌約0.76%。

E類（1,722平方呎或以上） 單位報255.9點，按月跌約0.54%。A類單位（實用面積431平方呎或以下）報304.1點，按月表現持平。

世邦魏理仕郭偉恩：4月底情況逐步改善

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事郭偉恩表示，樓價連跌四個月後跌幅收窄，3月樓價按月微跌0.5%。

4月初全球貿易緊張局勢及經濟不確定性加劇，投資意欲受到負面影響。潛在買家採取觀望態度，影響交易量及住宅價格。4月底情況逐步改善，更多成交重新浮現。

整體而言，氣氛可能導致未來幾個月住宅價格輕微下跌。這種情況可能會在短期內持續下去，直到市場變得明朗。