差估署：3月租金指數報193.3點　按月微升0.1%　D類大單位升最多

據差估署最新資料，2025年3月份私樓租金指數報193.3點，較2025年2月的193.1點，按月升約0.1%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）租金指數報197.3點，按月升0.15%；大型單位（D、E類）報147.2點，按月升0.27%。



D類大型單位升最多

至於細分各類戶型，A類單位（面積431平方呎或以下）報212.5點，按月表現持平；B類單位（431至752平方呎）報192.6點，按月升約0.21%；C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報163.2點，按月表現持平。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）則報150.8點，按月升約0.27%；E類單位（1,722平方呎或以上）則報138.5點，按月升約0.22%。

萊坊王兆麒：未來幾個月住宅租金走勢保持平穩

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，政府各類人才計劃令勞動人口及高收入人士規模稍為回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，中小型住宅租金升幅將繼續跑贏豪宅，未來幾個月住宅租金走勢保持平穩，2025年住宅租金有望再上升3-5%，創歷史新高

世邦魏理仕郭偉恩：預計住宅租金將持續上升

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事郭偉恩表示，2025年3月，住宅租金按月增加 0.1 %，已經連續四個月上升。展望未來，隨著更多外來人口移居香港，我們預計住宅租金將持續上升。尤其是在暑假期間，會有新一輪需求來自非本地學生。此外，考慮到最近市況，用家可能會採取觀望態度並選擇暫時租住，這可能會進一步增加租賃需求。