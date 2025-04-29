世茂BEACON PEAK住客會所曝光　擬申請穿梭巴士來回九龍塘｜多圖

世茂集團 （0813）旗下九龍延坪道9號半山豪宅新盤項目BEACON PEAK，今日（29日）最新消息。 傲成有限公司銷售及市場策劃總監汪子恩表示，項目暫沽出3伙，吸金逾9,366萬元，皆屬換樓客。他又指收樓業主亦對項見質素感滿意，項目計劃短期內申請穿梭巴士來回屋苑至九龍塘又一城。



項目將於五一黃金周對外開放參觀，將視乎市場狀況加推單位招標。

第一太平戴維斯物業管理有限公司資深董事張樹仁表示，穿梭巴士計劃收費，預計一程車資10元內。

項目亦設2.5萬平方呎會所，提供室內外設施，當中包括多功能室、桌球室、室內運動場、24小時健身室、瑜伽室，以及一個宴會廳。屋苑每呎管理費5.8元。