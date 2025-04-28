渣甸山白建時道8號4.65億沽　手袋廠董事33年帳賺4.38億｜多圖

豪宅市場有價有市，東半山渣甸山白建時道8號屋地新近以4.65億元登記成交，原業主為內地手袋廠董事，持貨33年轉手帳面大賺4.38億元。至於新買家為內地客。



據資料指，是次成交為東半山渣甸山白建時道8號屋地，地盤面積約10,000平方呎，上址約於1954年落成，設一座洋房實用面積約5,466平方呎，新近以4.658億元登記成交，平均呎價約85,218元。至於，新買家為王寶珊（WANG BAOSHAN）以個人名義入市，其英文名以普通話拼音，料為內地背景人士。

曾流傳「重慶李嘉誠」張松橋6億買入

而上述屋地亦曾在2016年傳出獲有「重慶李嘉誠」綽號的內地商人張松橋以6億買入，不過最終未有落實。即是次成交價較9年前市傳作價賣平1.342億元或22.4%。

據了解，該豪宅設兩層，地下為客飯廳，連接寬大花園及廚房、地下並設有視聽廳，車庫可容納兩部車。此外，地下外圍設側院、後院。一樓位置設有主人套房、以有有3間套房，另設家庭廳及多用途房。同時設有工人房及工作間。

手袋廠董事33年前入市 帳賺4.38億

至於，原業主為SHARP ACCESS DEVELOPMENT LIMITED名義持有，董事包括苗承鈞（MIAO, DUNCAN）及苗大偉（MIAO, TAI WAI DAVID），與東莞衛仕手袋有限公司董事及董事長同名，料為同一人。二人於1992年以2,780萬購入上址，持貨33年轉手帳面勁賺4.38億元或逾15.7倍。

主要生產及銷售手袋 包括COACH、BURBERRY手袋

據資料顯示，東莞衛仕手袋有限公司成立於1971年，從事皮革手袋產業33年，擁數千名員工，主要生產和銷售手袋、皮包、刀模、拉鍊、皮具製品、手袋配件。其中包括BALLY、COACH、BURBERRY、SEARS、K-MART、KOHL’S等世界知名品牌各種手袋、錢包、皮帶等皮革製品。

渣甸山一帶住宅。