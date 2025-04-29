恒和珠寶陳慧琪6000萬買入東半山栢樂苑 上手業主28年帳賺2680萬
撰文：黃祐樺
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市場再錄名人入市個案。恒和珠寶集團執行董事陳慧琪新近擲6,000萬元買入東半山樂活道豪宅栢樂苑低層，上手業主持貨至今28年帳面獲利約2,680萬元離場。
恒和珠寶陳慧琪公司名義入市
是次成交為跑馬地豪宅栢樂苑低層A室，面積約2,474平方呎，新近以6,000萬元沽出，呎價約24,252元。至於，新買家以公司名義「天誌有限公司」入市，其董事包括已故恒和珠寶集團創辦人陳聖澤女兒、恒和珠寶集團執行董事陳慧琪。
至於 ，原業主於1997年以3,320萬元購入單位，持貨至今28年，是次轉手帳面獲利約2,680萬元，單位期內升值8成。
鍾情物業投資 推長沙灣單幢盤「恒珀」
翻查資料，陳聖澤家族過去亦鍾情物業投資，當中包括已故集團創辦人陳聖澤曾於2021年以4,550萬元購跑馬地苑廬一伙實用面積1,873平方呎的中層單位。該家族又於2023年以合共以近1.8億元放售荃灣有線電視大廈30樓9個單位及元朗豪景商業大廈1至3樓。
另外亦有涉獵本港房地產市場，旗下恒和地產於2024年6月推出長沙灣全盤只有42伙的單幢盤「恒珀」，當時入場費501萬元。不過由於項目銷情慢熱，於是加大折扣優惠吸客，原先提供的16%增至30%，折實均價減至約15,629元，減幅約16.7%。
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