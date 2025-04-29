新地SIERRA SEA加推135伙　折實均價11550元　周六次輪再賣288伙

新地（0016）發展的西沙住宅項目第1A（2）期SIERRA SEA 今日（29日）加推135伙，折實平均呎價為11,638元，入場費331.07萬元。另落實本周六（5月3日）次輪開賣305伙，其中以價單形式發售的單位佔288伙 ，折實平均呎價為11,550元。



新地代理執行董事陳漢麟表示，是次加推的5號價單提供135伙，包括27伙一房、68伙兩房及40伙三房，扣除最高15%折扣優惠，折實售價331.07萬元至899.81萬元，折實呎價10,368元至13,533元起，整批單位市值8.5億元。入場單位為一房，屬第5座1樓F室，折實售價331.07萬元。

新地副董事總經理雷霆。

另落實本周六（5月3日）進行次輪銷售，涉及288伙，折實價約327.2萬元至899.8萬元，折實呎價9,992元至13,533元。當中入場單位為第5座G2樓F單位，實用面積為311平方呎，屬一房間隔，折實售價327.16萬元。單位市值逾18億元。

A組購買3至10伙

銷售當中分A、B組銷售。當中A1組可購買3至10伙、A2組可買2至3伙，A3組需要買 700平方呎以上單位。B組則為散客組別。

被問及一手貨尾量升至2.8萬伙，新地副董事總經理雷霆表示，目前西沙該區樓盤供應不多，當中SIERRA SEA有不少優質單位，對周六銷情有信心，料會有新一輪搶購。