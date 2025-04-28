周末新盤錄362宗　按周飆升4.9倍　西沙SIERRA SEA首輪318伙沽清

周末有大型新盤開售，帶動一手交投量。過去兩日（26、27日）新盤市場錄得362宗成交，較上周錄得的61宗成交高出4.93倍。當中新地（0016）旗下的西沙SIERRA SEA於周六首輪開售318伙，即日全數沽清。



西沙SIERRA SEA共截收37,374票，屬歷年新盤首輪收票量次高。項目於周六首輪發售318伙，即日全數沽清。據悉，當日合共錄得97組大手客購入2伙或以上單位，當中有61組客人斥資過千萬元。當中最大手買家共選購7伙單位，包括3間三房、3間兩房及1間一房戶，涉資逾3,400萬元。

發展商當晚隨即第4號價單，涉及133伙，包括12伙一房、90伙兩房及31伙三房，折實售價由327.2萬元至875.9萬元，折實呎價10,124至13,123元，最快周末作次輪銷售。

新地（0016）旗下的西沙SIERRA SEA。

屯門凱和山周末累售4伙

路勁地產（1098）及深圳控股合作發展的屯門新盤凱和山，周末兩日共售出4伙單位，成交價介乎357.18萬至511萬元，共吸金逾1,648萬元。

當中最新售出單位為第1座8樓J室，實用面積381平方呎，屬一房開放式廚房間隔，以357.18萬元售出 ，呎價約9,375元。據悉，買家為年輕上車客，鍾情項目已屆現樓，可即買即住，入場門檻低，故購入自住。

發展商表示，自上周加推起，項目暫時累售40伙，套現約1.67億元，預計未來銷情將繼續理想，帶動區內置業活力及換樓鏈。

屯門凱和山。（黃祐樺攝）

西半山大學閣四房7900萬招標沽

華懋集團旗下西半山大學閣，於周日招標形式售出一伙四房大宅，吸金7,900萬元。涉及的單位為第1座12樓B室，實用面積1,584平方呎，屬四房雙套間隔，成交價7,900萬元，折合呎價約49,874元。據了解，買家為內地家庭客，看好港島傳統豪宅地段保值能力。

發展商表示，集團將繼續採取惜售策略，未來推出單位具一定提價空間，亦會保留部分單位作收租之用。