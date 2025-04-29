萬科連方系列累沽287伙、吸金逾23億　二期獲批入伙紙

萬科香港旗下長沙灣新盤連方 II今日（29日）公佈已獲批入伙紙，將月內分批展開交付程序，另將開放全新展銷廳，短期內開放現樓示範單位供預約人士參觀。



連方系列累沽287伙、吸金逾23億

萬科香港董事總經理周銘禧表示，連方I及連方II自開售以來累售287伙，佔可售單位81%，成交金額逾23億元。另為配合現樓銷售，連方商場地下的全新展銷廳於今日正式開放，預計於短期內開放現樓示範單位供預約人士參觀。

萬科香港董事總經理周銘禧（左）及萬科香港市場營銷與客戶關係部主管劉淑貞（右）

連方II提供378伙

項目全盤提供378伙，戶型涵蓋開放式至三房間隔，另設特色單位。其中開放式佔59伙，實用面積由213至267平方呎；一房佔114伙，實用面積由280至286平方呎；兩房佔134伙，實用面積由348至421平方呎；三房佔38伙，實用面積由538至611平方呎。另設33伙特色單位，實用面積由176至611平方呎。

↓↓↓18樓N1室一房無改動示範單位↓↓↓