長實啟德Victoria Blossom花語海分三期1005伙 首兩期擬短期推出
撰文：李明珠
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長實（1113）旗下啟德Victoria Blossom今日（30日）公佈項目中文名稱，樓盤命名為「花語海」。而項目的第二期最新也已經取得預售樓花同意書，涉及的單位約416伙，兩期共涉723伙；料短期內推出。
三期發展共1005伙 首兩期短期內推出市場
長江實業營業部首席經理郭子威表示，Victoria Blossom又命名為「花語海」。項目分三期發展，共提供1,005伙單位，當中第一期提供307伙單位，第二期提供416伙單位，合共涉約723伙單位。兩期由6座住宅大樓組成，戶型涵蓋一房至三房，主打三房間隔。
項目兩期均取得預售樓花同意書，料短期內推出市場；而項目的第三期預計則待首兩期推出後再申請樓花同意書。
長實趙國雄：項目樓花期長不會跟目前庫存單位構成競爭
對於一手供應量持續高企會否影響項目銷情，長江實業執行董事趙國雄表示，市場短期內的確還有庫存未消化，但項目的樓花期較長，所以不會跟目前的庫存單位構成競爭，而且還有助買家進行更靈活的財務安排。加上項目亦主打大單位，不同於市場上大多為小戶型的供應，因此相信可受市場歡迎。
定價方面趙國雄表示，香港樓市價錢都非常透明，若參考市場上可享維港景觀的單位，呎價通常由3萬至4萬元不等。至於區內新盤他認為雖然啟德區內供應較多，但項目的質素及地理位置皆與其他樓盤不同，不能作直接比較。
整體樓市料升5%
對於樓市走勢，趙國雄認為本港經濟逐漸復甦，隨著經濟好轉亦對樓市穩定性有一定幫助，見到近期交投量有所上升，因此依然維持年初的預測，料今年整體樓市有5%的升幅。
至於中美貿易戰他則指已經不再是市場最擔心的問題，帶來的影響相信將在幾個月內塵埃落定。而且香港有背靠祖國的優勢，相信不會帶來太大影響。
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