「霍家最美千金」7500萬蝕沽山頂豪宅、4年蒸發35%　曾月收11萬租

樓市走勢未明，豪宅市場錄得名人蝕讓沽貨個案。山頂加列山道豪宅La Hacienda一伙三房單位新近以7,500萬元沽出，呎價27,432元。據悉，原業主為霍英東孫女霍詠詩，其於2021年以1.15億元購入單位，持貨4年現轉手帳面蝕讓4,000萬元，蝕幅高達35%。



市場消息表示，上述的單位為La Hacienda A座低層單位，實用面積2,734平方呎，三房間隔。單位早前叫價1億元放盤，最新減至7,500萬元沽出，累減2,500萬元或25%，折合呎價27,432元。圖片可見，單位裝修簡潔，客廳外望海景及園景。

區内代理指，單位一直作收租用途，2022年時租約月租為11.5萬元。

↓↓La Hacienda A座低層↓↓

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霍詠詩2021年購入收租、4年帳蝕4000萬

資料顯示，單位原業主登記姓名為霍詠詩（ FOK, WING SZE CHRISTINE），與霍英東孫女同名，料為同一人。

霍詠詩於2021年以1.15億元購入單位，現持貨4年轉手，帳面虧損4,000萬元，單位期内大幅貶值35%。

山頂加列山道豪宅La Hacienda。

被封為「霍家最美千金」

資料顯示，霍詠詩為霍英東二房孫女，爸爸霍文遜是霍英東二太霍馮堅妮的三子。有「霍家最美千金」之稱的霍詠詩一向生活低調，她在美國修畢法律博士後，回港執業成為本地年輕律師。2018年霍詠詩低調嫁給富二代Matt Lee，2020年誕下一女，一家三口幸福美滿。