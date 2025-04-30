偷雞不成！炒家平接屯門「蝕讓之城」貨　買入5個月再蝕多23萬走

早前市況有輕微好轉，市場出現短炒潮，不過仍有部分業主判斷出錯，終需蝕讓離場。屯門緹岸（前稱恆大．珺瓏灣）一伙一房單位最新以269萬元沽出，呎價約8,540元。原業主於去年11月入市，持貨僅5個月，帳面蝕讓23萬元離場，蝕幅約8%。



市場消息表示，該單位為緹岸1A座高層D室，實用面積315平方呎，屬一房間隔。原業主早前叫價320萬元放盤，惟遭買家議價，最終減至269萬元易手，折合呎價約8,540元。

資料顯示，屋苑為區内的「蝕讓之城」，近年大部分二手成交均為蝕讓離場，尤其是開放式細單位，蝕幅可達超過5成。

持貨5個月快速轉手、帳蝕23萬離場

資料顯示，單位最早於2020年一手發售時的售價為504.8萬元，原業主其後於去年11月以292萬元蝕讓價承接單位，持貨僅5個月後快速轉手，帳面蝕讓23萬元，單位期内再度貶值8%，短炒失敗。

而單位於5年内亦經歷兩次轉手，樓價累計蝕讓235.8萬元，貶值約48%。

恆大‧珺瓏灣

恆大．珺瓏灣1期。