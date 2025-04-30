負資產突破4萬宗　經絡：拖欠比率僅0.17%風險可控、還款能力穩健

香港金融管理局今日（30日）公布2025年第一季末負資產住宅按揭貸款的最新調查結果。2025第一季末負資產住宅按揭貸款宗數為40,741宗，較2024年第四季末38,389宗，上升2,352宗或6.12%，屬於「沙士」2003年第四季（67,575宗）之後、創近22年新高水平。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，根據差餉物業估價署公佈的數據，今年第1季私人住宅售價指數報285.7點，創自2016年第3季以來的季度新低，與2021年第3季的歷史高位397.9點相比，急挫超過2成半。樓價高位回落，早幾年前於樓價高企入市並承造較高成數按揭的業主，較大機會跌入負資產，使今年第1季負資產數字按季有所回升。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明。

負資產數字高企 本港業主還款能力保持穩健

曹德明指出，儘管負資產數字高企，但本港業主的還款能力一直保持穩健，負資產個案中超過3個月未償還按揭貸款的拖欠比率僅為0.17%，仍屬低水平，顯示絕大部分業主的供款能力依然穩健，銀行的借貸風險可控。

曹德明提醒，雖然本港整體失業率仍處於低水平，但地緣政治對本港經濟的影響仍存在不確定性，有意置業的人士應衡量自身的經濟狀況及供款能力，避免借太盡，緊記按時供款，預留至少半年的後備資金。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明。

二手樓價受壓、次季樓價偏軟 料負資產宗數有上升空間

曹德明續指，現時新盤供應充裕，近期發展商持續以低價推售新盤及餘貨單位，二手樓價短期內將持續受壓，料次季樓價將持續偏軟，負資產宗數仍有上升空間。

不過，美國最快於下半年開始減息，本港銀行亦有機會跟隨，息口或進一步回落，可為樓市帶來提振作用，料樓價仍有望於下半年見平穩，屆時負資產個案亦有機會高位回落。