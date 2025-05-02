新地西沙SIERRA SEA周六次輪再賣288伙　累收4.2萬票、超額145倍

新地（0016）發展的西沙住宅項目第1A（2）期SIERRA SEA將於本周六（5月3日）次輪開賣305伙，其中以價單形式發售的單位佔288伙 ，折實平均呎價為11,550元。市場消息指，5日來收到逾42,000票，超額認購145倍。



本周六（5月3日）SIERRA SEA進行次輪銷售，涉及288伙，折實價約327.2萬元至899.8萬元，折實呎價9,992元至13,533元。當中入場單位為第5座G2樓F單位，實用面積為311平方呎，屬一房間隔，折實售價327.16萬元。單位市值逾18億元。

A組購買3至10伙

銷售當中分A、B組銷售。當中A1組可購買3至10伙、A2組可買2至3伙，A3組需要買 700平方呎以上單位。B組則為散客組別。