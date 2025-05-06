本地老牌家族3.98億放售山頂種植道25號全幢住宅　呎價4.68萬

超級豪宅推出放盤。世邦魏理仕表示，獲委任為獨家代理出售山頂種植道25號全幢住宅，物業將以私人協商形式出售，意向價為3.98億元，呎價46,829元。



業主為本地老牌家族

據知，業主為本地老牌家族，持貨至今30多年，首次正式推出市場出售，現時最新意向價為3.98億元，呎價46,829元，較山頂一般8萬至10萬元呎價吸引，同時亦為山頂唯一4億元內出售的屋地。

內櫳闊落。

地盤面積6040呎 現為四層高連車庫大廈

項目屬獨立地段，地盤面積約6,040平方呎，現設一座四層高連車庫的住宅大廈，總實用面積約8,499平方呎，望維港景及南區海景。若地盤重建發展，地積比率或可超過一倍 (以政府最終批核準)，可較一般山頂的密度更高。

望向維多利亞港海景。

世邦魏理仕資本市場部資深董事黃懿誠表示，山頂去年亦連環錄得多宗逾億元的大手成交，例如山頂道28號成交10.5億元，實用呎價117,845元；以及鄰近本物業的種植道 46 號亦以 11 億元沽，每呎樓面地價68,183元。