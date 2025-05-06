半年前1.3億掃25伙海茵莊園　今放賣17伙叫價8005萬　半年帳輸14%

九龍建業（0034）旗下將軍澳海茵莊園去年10月獲「西餅客」連掃25伙一房單位收租，當時涉資1.3億元。不過據市場消息指，該名「西餅客」近日放售其中17伙單位，合共叫價8,005萬元，較去年10月時的總買入價約9,329萬元，低約1,324萬元或14%。更有個別單位半年需帳面輸近兩成離場。



據消息指，該17伙單位在市場上一向放租及放售形式吸客，涉及為8伙第2座高層C9室、C12室單位，以及9伙第2座高層C10室單位，以約1.58萬元至17.8萬元叫租。

不過，該批單位在兩個月前分別以500萬元及445萬元叫價放售，當中C9室及C12室以500萬元放售，實用面積283至298平方呎，呎價16,779及17,668元。另外C10室單位則以445萬元放售，實用面積287平方呎，呎價15,505元。

個別單位半年需帳面輸近兩成

如以第2座高層C10室計，單位實用面積287平方呎，在去年10月約553萬元沽出，以目前叫價445萬元計，單位半年樓價直劈108萬元或近兩成。

至於最近第2座亦有一伙極低層C12室以533萬元沽出，即今次高層C12室叫價較極低層成交價平33萬元。