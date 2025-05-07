業主有意轉投「低水」單位收租　1480萬蝕沽荃灣海之戀三房套

二手市場疲弱，荃灣海之戀有業主不惜以1,480萬元蝕沽三房套單位，重新部署資金安排。代理指，業主不排除將部分資金轉投「低水」新樓盤或細單位收租。



1480萬沽三房套 轉投「低水」單位收租

美聯物業分行助理聯席董事姚偉明表示，是次成交為荃灣海之戀1座極高層C室單位，屬三房套連儲物房間隔，實用面積約807平方呎。單位2個月前以1,600萬元叫價放盤，經議價單位以1,480萬元沽出，呎價18,340元。

代理透露，原業主因有意套現重新部署資金安排，不排除將部分資金轉投「低水」新樓盤或細單位收租。

荃灣海之戀。

六年帳蝕60萬元

至於，新買家為外區換樓客，因見單位屬極高層，擁全海景並備有企理裝修，決定提高入市預算金額入市。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為1,619萬元，而恒生估價則為1,479萬元。即最新成交價在估價內成交。

至於，原業主於2019年7月以約1,545萬元購入單位，持貨至今6年，是次轉手帳面蝕讓約60萬元，單位期內貶值約4%。