新世界等黃竹坑滶晨短期上載樓書　最快本月登場　今委託代理宣傳

撰文：黃祐樺
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由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5A期滶晨（DEEP WATER PAVILIA），今日（6日）宣布完成簽署宣傳委託書予各物業代理為項目作銷售宣傳推廣。而富豪貴賓廳及示範單位亦已接近完成，預計最快短期上載樓書，最快本月登場。

滶晨設雙高端富豪貴賓廳

發展商表示，項目設雙高端富豪貴賓廳，其中一個設於黃竹坑香葉道甲級寫字樓S22，以及鰂魚涌 K11 ATELIER King's Road。項目設多個不同示範單位，料短期內開放予貴賓預約參觀，上月亦舉辦兩場軟銷活動，接獲數百宗查詢。

黃竹坑港島南岸第5A期滶晨（DEEP WATER PAVILIA）。

2021年擊敗5間發展商投得　補地價金額逾64億

港島南岸第五期可建樓面約63.6萬平方呎，由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497），以及麗新發展（0488）合組之財團，於2021年1月擊敗其餘5間發展商投得，當時補地價金額逾64億元，每呎補價為10,119元，分紅比例為25%。

資本策略地產執行董事何樂輝（右三）、新世界發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣（右四）、帝國集團執行董事姚志偉（右正）、麗新發展高級副總裁潘銳民（左四）。
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