深井皇璧複式豪宅4900萬推拍　影后趙薇曾為業主　13年間貶值三成

部分豪宅以低價推出拍賣場放售，單位更曾由名人持有。深井皇璧一伙複式大宅最新開價4,900萬元連同2個車位推出拍賣，呎價14,024元。據悉，單位曾由影星趙薇及其前夫黃有龍共同持有，夫婦於2012年以7,200萬元以公司名義買入單位，其後估計於2020年將單位透過公司股權轉讓形式易手。單位最新開拍價較2012年作價大幅貶值2,300萬元或32%。



環亞拍賣表示，該單位為皇璧38樓及39字樓B室，屬複式單位，實用面積3,494平方呎，四房間隔。單位最新以4,900萬元連2個車位推拍，折合呎價14,024元。圖片可見，單位裝修豪華氣派，外望極開揚海景。

參考近期二手成交，屋苑近年錄得3宗二手成交，呎價由13,593元至16,628元不等。

↓↓皇璧38樓及39字樓B室↓↓

趙薇夫婦曾於2012年買入單位、其後以股權轉讓形式易手

資料顯示，影星趙薇及其前夫黃有龍曾為是次單位的業主。夫婦二人曾於2012年透過「威信國際投資有限公司」名義，以7,200萬元購入上述單位及4個車位；不過其後兩人於2020年8月辭任該公司董事，估計代表單位已透過公司股權轉讓形式易手，不過未能知悉該成交價錢。

若按趙薇當年的買入價計，最新開拍價較當時大幅下挫2,300萬元，13年間樓價貶值32%。

荃灣豪宅皇璧（資料圖片 / 余俊亮攝）

趙薇夫婦曾1.5億連購3伙

資料顯示，皇璧不乏名人業主，趙薇及丈夫黃有龍曾先後斥逾1.5億元連購屋苑3個複式戶，當中包括37至38樓A室，實用面積2,527平方呎，據聞夫婦兩人曾於該單位居住。另外樂壇天后王菲，亦持有一個同類複式戶。