英皇香港仔「澄天」一房撻訂　買家一年後棄購　料輸逾35萬訂金

英皇國際（0163）旗下香港仔舊大街80號項目澄天新近錄一宗撻訂，有買家在約1年前以475.21萬元買入澄天一房，如今撻訂料遭發展商沒收7.5%樓價，料涉及逾35萬元。



涉及為8樓E室，實用面積286平方呎，屬一房間隔，單位於2024年2月以475.21萬元沽出、呎價約16,616元。

當時買家採「天天向上」建築期付款計劃，先繳交樓價5%的臨時訂金，再分別在簽署臨時買賣合約的日期後180天、240天、300天、360天，以及480天各繳交樓價0.5%，最後再在發展商發出通知的14天內繳付餘下樓價的92%。

不過，最新顯示為交易再未有進展，料該名買家已棄購，不排除最終遭發展商沒收7.5%樓價，料涉及35.64萬元。

725萬重沽撻訂貨 母親借女兒名入市

另外，澄天今日同時沽出一伙早前撻訂的單位，涉及為22樓D室，實用面積400平方呎、兩房間隔，以725萬元沽出，成交價較撻訂前賣平3.84%。至於新買家為「00後」年輕人，在母親協助下繳付首期入市。

據知，其母在南區有多個物業收租，因見最近樓市供平過租，故欲為女兒在新盤市場物色兩房單位，並在入市前多次參觀港島東其他新盤示位作比較。經多番考量後，因對南區現時社區配套及未來交通網絡看高一綫，故最終以女兒名義購入單位，並不排除日後將單位作長線收租用途。

項目迄今售出103伙，佔項目整體94%，合共套現逾6.3億。