小背心許靖韻1.75萬租出香港仔澄天一房　首輪入市、曾計劃作自住

部分新盤開始收樓，市場錄得名人租務個案。英皇國際（0163）旗下香港仔舊大街80號項目澄天有一房單位最新以月租17,500元租出，呎租54元。據悉，業主為英皇旗下藝人許靖韻（小背心，Angela），其於2023年項目首輪銷售時入市，現享約3.8厘租金回報。



市場消息表示，該單位為澄天低層A室，實用面積325平方呎，一房間隔。單位於今年2月正式收樓，最新以月租17,500元租出，呎租約54元。

代理指，是次單位呎租屬理想租金水平。屋苑於本月暫錄近10宗租務，成交月租介乎1.5萬至2.1萬元，平均呎租約51元。即是次單位呎租較市價略高約6%。

許靖韻2年前於首輪銷售日入市、原用作自住

據悉，業主為英皇旗下藝人許靖韻（小背心，Angela），其於2023年11月項目首輪銷售當日以約553萬元購入單位，曾透露目前單位每月供款約3萬元，直言「負擔大、好有壓力」，現租出單位享3.8厘租金回報。

資料顯示，許靖韻曾在入市當日表示，本身無意入市買樓，但由於在參觀示範單位時覺得間隔實用，最後仍決定即日入飛抽籤，並計劃將單位用作自住。