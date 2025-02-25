業主一加再加！將軍澳公屋兩房290萬撻訂重售 反價兩次賣貴12萬
撰文：李明珠
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市況回暖，部分單位罕見錄得錄得反價成交。將軍澳景林邨一伙已補地價兩房單位早前以282萬元沽出後遭撻訂，最新成功反價以290萬元重售，較撻訂前叫高8萬元約3%，呎價8,309元。不過原業主6年前買入單位，帳面需蝕讓148萬元，蝕幅高達34%。
香港置業首席分區董事劉浩勤表示，該單位為景林邨2座中低層22室，實用面積349平方呎，兩房間隔。據悉，原業主最初於去年12月叫價310萬元放盤，其後於上月底調整叫價至278萬元後獲買家洽詢，雙方經商討後原業主當時決定反價4萬元以282萬元成交。
惟單位最新遭撻訂，原業主迅速再次將單位叫高至290萬元沽出，加價8萬元或3%，折合呎價8,309元。
屋苑盤源短缺、多次反價後仍有承接力
代理指，屋苑近地鐵站，在市場頗受歡迎，正因為盤源短缺因此是次單位多次反價後仍有一定承接力。資料顯示，屋苑於本月共錄得3宗自由市場成交，平均呎價為9,224元，即是次單位呎價較近期平均市價低出約10%。
2019年買入、期内大幅蝕讓34%
原業主於2019年4月於自由市場以438萬元已補地價買入單位，持貨6年，現雖兩度反價出售，帳面仍需蝕讓148萬元離場，單位期内大幅貶值約34%。
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