新地西沙第1B期SIERRA SEA突上樓書　涉794伙　最細279呎連花園戶

新地（0016）位於西沙住宅項目第1B期SIERRA SEA突上載樓書，涉及794伙。實用面積279平方呎至1,290平方呎，細分為1、2、3及5座大樓，分別樓高16至31層，關鍵日期為為2025年12月1日。



項目涉及794伙，細分為第1、2、3及5座大樓。當中第1座標準樓層最多一梯8伙、第2座最多一梯9伙、第3座最多一梯9伙、第5座最多一梯9伙。

最細一伙279呎連花園特色戶

最細面積單位為第5座地下1樓G室，屬連花園特色戶，實用面積279平方呎，屬一房間隔連207平方呎花園。

最大單位為第1座17樓A室，屬連天台特色戶，實用面積1,290平方呎，屬四房間隔，連817平方呎平台，以及950平方呎天台，內置樓梯上落。

最細面積單位為第5座地下1樓G室，屬連花園特色戶，實用面積279平方呎，屬一房間隔連207平方呎花園。

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2013年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。

項目細分三個期數發展。