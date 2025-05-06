山頂豪宅1 Plantation Road第一期上樓書　涉8幢洋房、最大6122呎

撰文：李明珠
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由九龍倉集團（0004）持有、會德豐地產負責發展及銷售的山頂1 Plantation Road第1期，今日上載樓書，第一期提供8幢獨立洋房，實用面積由5,513至6,122平方呎。

樓書顯示，第一期提供8幢獨立洋房，每幢樓高3層並附設地庫、花園及天台，實用面積由5,513至6,122平方呎，均屬四房間隔。

最大洋房6122呎、設巨型不規則花園

當中面積最細的為9號洋房，實用面積5,513平方呎，圖則可見單位地下為客廳區域，設有前院及花園，1樓及2樓為睡房區域。而面積最大的為1號洋房，實用面積6,122平方呎，地下同樣設有前院及花園，2樓再特別設有一個巨型不規則花園，單位内全層為主人房、書房及衣帽間。

發展商指，首批只會推出少量獨立洋房應市。

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