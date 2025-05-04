西沙SIERRA SEA次輪全數沽清 即晚加推新價單 周三再賣150伙
撰文：蔡偉南
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【西沙/SIERRA SEA/GO PARK/新鴻基】新地（0016）發展的西沙住宅項目第1A（2）期SIERRA SEA 周六（5月3日）次輪開賣302伙，當中價單單位288伙，即日全數沽清。發展商即晚加推全新一張6號價單，涉及110伙，折實售價約335萬元。
6號價單新加推的110伙，折實售價約335萬至約914.5萬元，折實呎價約10,773至13,163元。
發展商同步公佈新銷售安排，周三（5月7日）第三輪銷售推出150伙，當中128伙以價單形式推出，另外22伙透過招標發售。
SIERRA SEA在過去兩輪均全數沽清，合共沽出616伙，佔全盤781伙大約79%。
↓↓SIERRA SEA次輪銷售現場情況↓↓
↓↓Aqua Avenue第3座10樓H室↓↓
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總補地價金額共涉逾196億
翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。
發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2013年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。
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