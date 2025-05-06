西沙SIERRA SEA招標連售3伙　四房特色戶2198萬沽錄「雙破頂」

新地（0016）旗下西沙SIERRA SEA今日(6日)再錄3宗招標成交，當中一伙連天台及平台單位以2,198萬元成交，呎價21,762元，成交金額及呎價均創項目新高。



資料顯示，上述破頂單位為Aqua Avenue第2座23樓D室，屬四房雙套連工作間間隔，實用面積1,010平方呎，設774平方呎天台及286平方呎平台。單位成交價為2,198萬元，折合呎價21,762元，創項目成交金額及呎價新高。

而另外兩伙標售單位為Aqua Avenue第2座23樓B單位及Aqua Avenue第5座G1樓H單位。

SIERRA SEA

啟德天璽．海四房6318.5萬標沽

同屬集團旗下的啟德天璽．海今天亦錄得1宗招標成交。單位為第5座18樓A單位，四房雙套連私人電梯大堂間隔，實用面積1,401平方呎，成交價約6,318.5萬元，折合呎價45,100元。