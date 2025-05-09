麻雀館大王家族成員1.8億買九龍塘劍橋道豪宅　較兩年前叫價低5成

豪宅市場暢旺，亦名人執平貨入市。當中「麻雀館大王」石鑑輝的第三子石炳濂新近擲1.8億元買入九龍塘劍橋道豪宅，成交價較兩年前大劈2.18億元。



據資料指，是次成交為九龍塘劍橋道31號，屬兩層高住宅連停車空間，地盤面積約5,485方呎，最大可重建面積約9,873平方呎，新近以1.8億元登記成交，每呎樓面地價約18,232元。

至於，新買家以公司「THOUSAND POLICY LIMITED」入市，其股東為石炳濂（SHEK, PING LIM PHILIP），與「麻雀館大王」石鑑輝的第三子石炳濂同名，料為同一人。

成交價較兩年前大劈2.18億

值得留意的是，業主家族持有該物業長達70年，曾在2023年以3.98億元叫價放售，去年再下調至3.3億元，直至今年3月再將叫價下調,，較高峰期叫價下調5成求售。換言之，是次賣出價較兩年前大幅劈價2.18億元或55%。