「股壇壞孩子」馮耀輝放售陽明山莊複式戶　擁全新裝修索價9680萬

豪宅市場交投活躍，有「股壇壞孩子」之稱的馮耀輝等相關人士，新近將旗下大潭傳統豪宅屋苑陽明山莊一伙中高層複式單位，以意向價9,680萬元放售，如成功以意向價沽出，單位10年料可升值4,698.62萬元或94%。



9680萬放售中高層複式單位 周六開放參觀

第一太平戴維斯（香港）表示，獲委任以意向價9,680萬元交吉放售陽明山莊4座18至19樓31室連2個有蓋車位，呎價29,840元。單位實用面積約3,244平方呎，屬三廳三套房間隔，附有全新裝修並於本周六（10日）開放參觀。

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，參考陽明山莊最新相連單位成交價1.38億元，呎價約29,896元，屬市場極具競爭力之選，加上單位有全新裝修，買家無需額外負擔裝修成本。

陽明山莊4座18至19樓31室，實用面積約3,244平方呎，屬三廳三套房間隔。

業主為「股壇壞孩子」馮耀輝

至於，單位業主在2015年10月分別以兩間公司「佳運亞太投資有限公司」及「藝京有限公司 」，擲2,412.77萬元及2,568.61萬元各連一個車位入市，其公司董事為有「股壇壞孩子」之稱、前禹銘集團董事總經理馮耀輝，及其女兒馮依琪。

如單位成功以意向價9,680萬元沽出，料馮耀輝等相關人士持貨10年轉手，單位升值4,698.62萬元或94%。