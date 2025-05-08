西半山豪宅複式天池屋逆市1.8億沽 創歷史新高 一手業主勁賺1億
撰文：李明珠
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豪宅市場逆市錄高價成交。西半山豪宅寶珊道1號一伙頂層特色戶最新以1.8億元沽出，呎價41,162元，成交價創屋苑歷史新高。原業主早於2003年一手買入單位，帳面勁賺1.09億元，單位狂升1.5倍。
市場消息指，該單位為寶珊道1號頂層複式戶，實用面積4,373平方呎，六房三套間隔，連2,726平方呎天台及泳池。單位最初叫價2.75億元放售，最新獲議價以1.8億元易手，折合呎價41,162元。
成交價創歷史新高、一手買入賺1.09億
代理指，是次單位成交價創屋苑歷史新高。不過若以呎價計算，2021年時同座一伙四房單位，實用面積2,328平方呎，成交價9,988萬元，折合呎價約42,904元。即是次單位成交呎價較當時略低出4%
原業主早於2003年以7,080萬元一手購入單位，持貨22年轉手，帳面大賺1.092億元，單位期内升值逾1.5倍。
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