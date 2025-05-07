穆迪縮減中環中心辦公室樓面三分之一　每月租金節省4成

國際三大評級機構之一的穆迪（Moody's）縮減中環中心樓面逾3成，連同業主減租，預計每月租金支出減少4成。



有報道指，穆迪分析（Moody's Analytics）原辦公室位於中環中心55樓1、2及13室和56樓5至10室，總建築面積約19,392平方呎，月租約135.74萬元，呎租約70元，租約至今年4月到期。

據了解，穆迪決定放棄續租55樓的單位，只保留56樓部分，棄租部份涉及6,478平方呎，佔其在中環中心原本租用樓面三分之一。

至於餘下三分之二的56樓部份，穆迪已落實續租，涉及面積約12,914平方呎，新租金為每月約81.36萬元，呎租約63元，按呎租計較之前下調一成。透過縮減樓樓面以及減租，穆迪預計每個月可節省租金開支54.4萬元，可較前節省40%。

中環中心。（蔡偉南攝）

中環中心。（蔡偉南攝）