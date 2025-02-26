財政預算案2025｜施永青：放寬印花稅值得歡迎 「慳咗就係慳咗」

【財政預算案2025、財赤、財政預算案、樓市、樓價、減辣、撤辣】財政司司長陳茂波今日（26日）公布2025-26年度《財政預算案》，其中最受市場關注為將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，即日生效，預計可惠及約百分之十五的物業成交個案，政府收入將每年減少約4億元。



中原集團創辦人及主席施永青表示，新措施減低了買家的入市成本，相信會令市場更加活躍，從而恢復投資者的信心，是值得歡迎的政策。另外，他亦同意政府考慮將商業地皮改作住宅地推出，有助增加住宅供應及「簡樸房」政策的推展。



就最新《財政預算案》新房策，中原集團創辦人及主席施永青回覆《香港01》指，是次政府宣佈將樓價400萬元以下單位的印花稅放寬至100元，直接減低了買家的入市成本，相信將會帶動市場交投更加活躍，從而恢復投資者的信心，是值得歡迎的政策。他亦估計，政府未來或會放寬或減低其餘樓價單位的稅階，届時將會更加有助市況。

新措施積極、不應單一檢視買家節省了多少成本

當被問及新措施的實際減免的金額其實不大，會否質疑成效時，他表示新措施能夠確實減低買家置業成本，自然會提振市場交投及氣氛，是積極的措施；並不能單一檢視買家節省了多少成本。「慳咗就係慳咗啦嘛......減少成本一定好過增加成本。」他補充，認為範圍擴展至400萬元住宅已經是很多的數量，尤其是近期推出的細價新盤，如元朗朗天峰等等，相信會迅速受惠於新措施，帶動一手市場。

對於後市預測，施永青表示樓市的「小陽春」已經來臨，是次新措施加上股市暢旺、減息等利好的外圍因素，相信是次的「小陽春」雖然勢頭不猛，但可以維持更長的時間。

中原集團創辦人及主席施永青。

「簡樸房」限制於住宅物業上興建是不切實際

除此之外，財政預算案亦宣佈今年不會推出商業地皮發售，並會考慮將部分商業用地更改土地規劃至住宅地。施永青對此政策亦表示同意，因為有助增加住宅供應，他更建議政府還可考慮批准部分已經興建好的商業物業改作住宅。

對此他特別提到政府早前提出的「簡樸房」政策，他指趟房出現的根本原因就是住宅供應不足，如果不放寬允許「簡樸房」在商業物業上興建，是不切實際的。

施永青。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

新制印花稅減少99.8%、最高節省59900蚊

對比目前印花稅制度，樓價400萬元的住宅單位，其稅率為1.5%，稅款為6萬元，反映同一樓價的單位，最新印花稅大幅降低99.8%。

參考過往樓價352.824萬至450萬元或以下的住宅單位，稅款需繳付1.5%。而新政策將相關稅款放寬，將樓價400萬元或以下的住宅單位，由原來的1.5%稅率大減至只需付100元印花稅。若以樓價400萬元的住宅單位為例，舊制所涉稅款為6萬元，而新制則僅為100元，減少99.8%或59,900元。

事實上，2023年2月的財政預算案，當時政府調低從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，以減輕一般家庭首次置業的負擔，當時樓價300萬元或以下的住宅單位，由原來4.5萬元大減至只需付100元印花稅。

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政府指未來一年不會推售商業用地，並考慮將部分商業用地改劃作住宅用途。

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