跳出香港困局　用世界觀觀世界　在這個不確定的時代尋找機會

我們生活在一個不確定的時代，今天的世界，不僅有殘酷的衝突和戰爭，還有損害經濟的貿易戰與關稅戰。大家一直向往的人類命運共同體，以及全球一體化經濟發展模式，似乎變成了空談，難道人類在走回頭路，要從文明社會走向不文明？



筆者並沒有那麼悲觀，衝突打仗也好，貿易糾紛也罷，總會有結束的時候，這種「七傷拳」是殺敵一千自損八百，對於挑起爭端的一方，沒有太多好處可言，難以維持很久。尤其是關稅戰，相信惹起事端的美國一方，短期內通過到處訛詐得到一些好處後，便會停止這種欺壓行為，因為現今世界經濟並不好，能從敲詐勒索得到多少呢？

不會走回頭路 「七傷拳」難維持

這種無理的加征關稅行為，就像是一個正常的買賣交易，假設原本雙方的利潤各有1成，然而美國政府卻在賣家一方突然加徵了2成稅收，試問買賣雙方的生意如何繼續下去？他們唯有通過談判、加價或減少利潤來解決問題，而美國政府就用最簡單的一招，讓經商者將利潤拱手相讓，演繹了活生生強迫掠奪的霸凌行為。為什麼文明社會還會有這種無理的敲詐事件呢？我們試著跳出困局，用世界觀來觀世界，顯然美國是在「發窮惡」！

美國政府所負的36.22萬億美元的國債，債務非常嚴重，而快要到期的6萬億美元債務如果無力償還，又未能以發新債來還舊債，那麼就有可能出現債務違約，引發聯邦政府財政破產危機。近期美元出現被進一步拋售，使其貨幣跌幅擴大，港元於本月6日兩度觸及強方兌換保證，香港金管局單日從市場上承接等值超過733億港元的美元沽盤，至8日本港銀行體系結餘增至1,741億元。港匯自上周五（2日）起多次觸及7.75強方兌換保證，金管局已4度從市場承接美元沽盤，合共向市場注入1,278.8億元。

美元在轉弱 股樓將蓬勃

以上這種美元轉弱甚至需要貶值的現象，正與筆者之前的預測相符合，在這個不安全的世界，錢應該放在安全的地方，大量的熱錢需要停靠在繁榮、自由又安全的城市，香港的確是不二之選。就在剛剛，港元拆息（Hibor)1個月的利率從上星期的大約4釐，大幅下降至2.09釐，昨天甚至跌至1.936釐，減速驚人，這說明甚麼？說明很多人認為不可能的事情正在發生。也許今年下半年或最後一季，香港會出現轉機，改變港人充滿悲情的思維。

貿易戰和關稅戰沒有贏家，尤其是絕大多數的民營企業都會是輸家，一碗飯給人無端端搶走了半碗，剩下的半碗自然不夠吃。這是在形容被殃及的國家所受到的影響，對於香港這個以金融、地產和服務性行業為主的獨特城市來說，卻出現不一樣的效果。香港的經濟狀況和書本上的經濟學並不同，這裡是先由金融的蓬勃和樓市的興旺，來帶動經濟、增加消費、改善民生和提高就業，從而達到內循環功能，再回過來進一步推動金融、地產和傳統服務行業。當然，創新科技也在同步大力發展中，需要一些時間，將來也會發揮更大貢獻。

最後，我要說的重點是，美元將會繼續貶值，特朗普會讓高息環境變回低息。未來香港的上市融資增速會加快，不但人才和企業流入，還有更多中外資金湧進。下半年香港利率將更快速下降，降到與鄰近國家和地區接近的水平，股市將迎來一片欣欣向榮的景象，而樓市也將抹去悲觀情緒，樓價恢復與周邊國際城市看齊，前幾年同類城市樓價升了好幾成，香港卻跌了3成多，從今年第4季開始將急起直追，假如利率下調至當年正常水平，樓市將重返昔日輝煌時期。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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