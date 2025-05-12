大圍積輝街180呎、銀主地舖2500萬沽　成交呎價13.88萬

息口回落，民生區舖位獲承接。大圍積輝街銀主地舖以2,500萬元沽出，成交呎價13.88萬元。



第一太平戴維斯表示，上述舖位為大圍積輝街1至5號金輝花園地下E舖，實用面積約180平方呎，以現狀交吉形式出售，成交價約2,500萬元，折合呎價約138,888元。

該商舖位處大圍核心地段，毗鄰金禧花園等多個大型屋苑，周邊民生消費需求強勁，人流暢旺。物業地理位置優越，交通網絡完善，步行至港鐵大圍站僅需約4分鐘，附近更設有多條巴士路線，為商舖帶來穩定客源，商業發展潛力優厚。

舖位早前收租14萬

第一太平戴維斯投資部資深董事胡子申表示，此次交易是繼旺角千望項目後，再次成功售出的零售銀主盤，反映市場對優質商舖物業的持續需求。該商舖先前的每月租金收入為14萬元，按成交價計算，租金回報率達6.72%。