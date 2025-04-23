紀惠湯文亮再減磅　銅鑼灣摩利臣山道3層巨舖叫價1.6億

由湯文亮擔任行政總裁的本地老牌家族紀惠集團，再度放售旗下商業資產，最新為銅鑼灣摩利臣山道3層巨舖，意向價約1.6億元。



上述物業為銅鑼灣摩利臣山道70至74號凱利商業大廈地下、1樓及2樓，物業總建築面積約21,702平方呎，以交吉型式出售。

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示。銅鑼灣作為香港核心零售區，此類大面積商舖放售實屬市場罕見，該物業同時具備顯著的廣告價值。物業最新估值為1.9億元，現在業主以意向價1.6億元放售。

據悉，業主為紀惠集團，早於2004年以約7,800萬元買入作長線收租。

銅鑼灣摩利臣山道70至74號凱利商業大廈地下、1樓及2樓。

事實上，紀惠集團近期頻頻放售旗下至少10項貴重豪宅、商業資產等，總值高達約50億元，當中包括金鐘、上環、灣仔、尖沙咀等商廈物業，同時也有南區豪宅及湯文亮自住的陽明山莊頂層相連大平層單位。