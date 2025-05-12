西沙第1B期SIERRA SEA周三價單賣160伙　今晚截票、料可突破3萬票

新地（0016）位於西沙住宅項目第1B期SIERRA SEA本周三（14日）進行首輪推售168伙單位，當中160伙單位以價單形式出售，另招標形式8伙特色單位。項目今日晚上8時截止接收購樓意向登記，新地代理執行董事陳漢麟表示，保守估計或截收突破3萬票，以價單160伙計，料超額認購逾186倍。



有機會首輪銷售後隨即加推

他續指，近日拆息回落，供樓更為輕鬆，租金回報有望上升，相信投資者比例有機會進一步上升，有機會在首輪銷售後隨即加推並於周末進行新一輪銷售。他又指關稅戰緩和，預料將對整體市場有正面影響，投資者對入市信心增強，對項目銷情有信心。

新地代理執行董事陳漢麟。（左）

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2013年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。